3 полезных трюка с часами в Windows 10

Казалось бы, нет ничего более постоянного, чем часы в трее Windows. Они появились еще в версии 3.1 и почти не меняются уже больше 20 лет. Узнайте, как легко можно улучшить часы в Windows 10 и даже вернуть аналоговые со стрелками.

Выводим день недели

Выводить день недели может любой смартфон «из коробки», но вот компьютерам под управлением Windows в этом придется помочь. Нажмите Win+X и выберите Панель управления. Если там нет этого пункта, то поищите приложение в меню Пуск.

В разделе Часы и регион выбираем пункт Изменение форматов…

Отрегулируйте формат короткой даты через Дополнительные параметры.

Для отображения краткой формы дня недели используйте ddd.

Теперь в трее часы будут выглядеть так.

Часы в разных часовых поясах

Этот совет поможет тем, кто общается с клиентами и друзьями, живущими в других часовых поясах. На часах нажмите правую клавишу мыши и выберите Настройка даты и времени.

Выбираем в Сопутствующих параметрах пункт Часы для различных часовых поясов.

Указываем нужные дополнительные пояса.

Теперь часы в трее будут показывать время сразу в трех часовых поясах.

Эта настройка меняет и вид Календаря.

Возвращаем аналоговые часы со стрелками

Чтобы в Windows 10 вернуть привычный циферблат со стрелками, есть два способа.

Загрузить приложение

Скачать аналоговый циферблат можно в Microsoft Store. Их там много. Например, виджет Nightstand Analog Clock подойдет для темной темы оформления.

Размер окна виджета можно подогнать по месту и разместить рядом с треем.

Вернуть классику — гаджет для Рабочего стола

Несмотря на то, что разработчики Windows отказались от гаджетов на Рабочем столе, остаются энтузиасты, развивающие это направление. Например, на официальном сайте программы 8gadgetpack можно скачать целый набор таких мини программ.

После установки этого бесплатного приложения у вас будет полноценная панель с гаджетами.

Часы, погода, заметки, календари и еще три страницы подобных полезностей.